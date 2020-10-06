Звезда «Папиных дочек» показала великолепную фигуру на пляжных фото

Москва, 6 октября. Запомнившаяся зрителям по роли Жени в сериале «Папины дочки» актриса Дарья Мельникова опубликовала несколько фотографий с пляжа в своем Instagram-аккаунте. Несмотря на то, что женщина является матерью двоих детей, фигура знаменитости восхитила подписчиков.

На данный момент у Мельниковой растут два сына, однако этого никак нельзя сказать по ее внешнему виду. Знаменитость продемонстрировала свое тело на морском берегу, когда отдыха в Сочи. На одном из снимков актриса в бежевой кепке и черном белье тянулась к солнцу, на других позировала на камеру, стояла в планке и даже балансировала, стоя одной ногой на валуне.

Пребывающая в прекрасной форме знаменитость оказалась еще и весьма требовательной моделью. Судя по прикрепленному к снимкам комментарию, она неоднократно давала фотографу советы и просила снять себя в разных позах, руководя процессом.

Многочисленные поклонники засыпали актрису льстивыми комментариями, а фотографии достаточно быстро набрали более десятка тысячи лайков. Однако среди комментаторов нашлись и те, кому публикация совершенно не пришлась по вкусу.

Критики обратили внимание на тот факт, что, даже будучи матерью двоих детей, Мельникова до сих пор похожа на юношу. Стоит сказать, что и в сериале актриса играла весьма «мальчикоподобную» девушку, и сохранила подобное амплуа до сих пор. На многих снимках в Instagram телезвезду не отличить от молодого человека.

«Девочку надо откормить», «Пацанка», «Такая девочка была, и в кого себя превратила», — писали фолловеры.

Многие пришли к выводу, что стройность Мельниковой избыточна, а некоторые даже требовали от сочинцев накормить актрису. Один из подписчиков даже диагностировал у знаменитости анорексию, что, разумеется, далеко от истинны.

В то же время другая «папина дочка» на данный момент куда чаще привлекает внимание СМИ, так как вступила в отношения с известным актером Павлом Прилучным. Как сообщалось ранее, недавно Мирослава Карпович примерила платье невесты.