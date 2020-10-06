Эксперт рассказал о возможном союзном государстве России и Киргизии

Санкт-Петербург, 6 октября. Вопрос присоединения Киргизии к Российской Федерации обсудили в эфире Медиагруппы «Патриот». Руководитель проекта «Россия — Евразия» Михаил Чернов рассказал о возможном союзе.

«Киргизия — это единственная страна на постсоветском пространстве, где идеи о воссоединении высказывались на парламентском уровне. Было это достаточно давно, в 2000-х, но это было», — напомнил эксперт.

Чернов объяснил ситуацию, которая стала характерной для государств бывшего СССР.

«Мы сейчас говорим о Киргизии, но на самом деле понятно, что можно через запятую говорить обо всем постсоветском пространстве. Нас захлестнул вихрь очень тяжелых и сложных событий. Ни на какой Киргизии они не начались, и ни на какой Киргизии они не закончатся. Возможен гораздо боле широкий перехлест. Всем уже ясно, что это подготовка отдельных сценариев и элементов, которые пройдут на нашей собственной территории», — заявил специалист.

Эксперт отметил, что у киргизов только один путь.

«У них сейчас нет государства, по сути. Государство слабо. Киргизскому народу надо организовывать новое. Понятно, что такое государство на постсоветском пространстве может быть создано только с Россией», — пояснил Чернов.

Специалист также объяснил, что в данный момент сложно говорить о том, как будет реализована идея воссоединения с технической стороны.

«Во-первых, киргизы должны обрести легитимную власть. В какой форме она будет, мы пока не знаем. Скорее всего это будет парламент, либо тот, что был, либо тот, что избрали. Возможно произойдут повторные выборы. Но в любом случае, в Киргизии должна сформироваться своя собственная легитимная власть, которая будет избрана киргизским народом и признана Российской Федерацией, соответственно», — рассказал Чернов.

По словам эксперта, эта легитимная власть будет действовать, исходя из новой ситуации. Он допустил, что, скорее всего, вопрос о союзе будет рассматриваться в Киргизии на законодательном уровне.