Актер Щербаков отреагировал на слухи о своей госпитализации

Москва, 6 октября. Народный артист РФ Борис Щербаков прокомментировал слухи о своей экстренной госпитализации в беседе с ФАН. По словам актера, эта новость его рассмешила.

Вечером во вторник некоторые СМИ сообщили, что Щербакова экстренно госпитализировали с подозрением на бронхит, якобы медики зафиксировали у актера одышку и кашель.

«Остается только смеяться, откуда такая информация?» — прокомментировал Щербаков новости абсолютно чистым и здоровым голосом.

Новость о госпитализации очень насмешила артиста.