«Газпром» планирует построить два газопровода в Китай

Москва, 6 октября. Две новые ветки газопровода могут быть построены компанией «Газпром» в сторону Китая. Речь идет о суммарном объеме поставок в 80 млрд кубометров голубого топлива из месторождений Западной Сибири, пишет «Прайм».

Первая труба может идти напрямую к КНР. Ожидаемая мощность составит 30 млрд кубометров. Второй газопровод будет мощнее на 20 млрд и может пролегать через территорию Монголии.

В компании отметили, что сейчас ведется обсуждения возможного договора о поставке сырья с одной из крупнейших компаний КНР — CNPC.

Отметим, что с весны уже стартовали проектно-изыскательные работы, касающиеся реализации проекта.