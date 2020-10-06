Ковитиди предупредила об опасных последствиях госпереворота в Киргизии

Государственный переворот в Киргизии фактически становится свершившимся фактом, и последствия этого могут быть крайне опасными, предупреждает российский сенатор Ольга Ковитиди. Смена власти в Киргизии происходит стремительно. Там уже назначен новый спикер парламента Мыктыбек Абдылдаев, представитель только что образованного оппозиционного блока. Абдылдаев занял пост спикера после отставки Дастанбека Джумабекова в ходе внеочередного заседания парламента Киргизии, сообщают местные СМИ. На том же заседании на пост премьер-министра республики был выдвинут оппозиционный политик Садыр Жапаров, только что освобожденный протестующими из тюрьмы.

Российские политики обеспокоены нестабильностью в Киргизии, в том числе потому, что эта страна является важным военно-стратегическим партнером Москвы. МИД РФ призвал к мирному разрешению конфликта в Киргизии. На необходимости соблюдения законности настаивает член Совета Федерации, сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.

«Киргизия — наш стратегический партнер и союзник, поэтому мы в России, как никто другой, заинтересованы в сохранении мира, безопасности и благополучия дружественного нам народа, — отметила Ковитиди в комментарии Федеральному агентству новостей. — Стремительное переформатирование политического поля Киргизии содержит непредсказуемые риски».

Сенатор напомнила, что ситуация в Киргизии, как и в других республиках постсоветского пространства, полна внутренних противоречий.

«Мы видим, что эти противоречия используются представителями олигархических кланов для захвата власти и манипулирования национальной идеей, — предупреждает российский сенатор.— Ряд зарубежных спецслужб умело переводит во внешнеполитическую плоскость внутренние проблемы стран, образовавшихся на постсоветском пространстве. Так, мирные митинги перерастают в массовые беспорядки с захватом и поджогом административных зданий, протестные настроения ведут к требованиям импичмента президента, люстрации чиновников, переделам собственности и фактическому захвату всех ветвей государственной власти».

Все это крайне опасно и чревато непредсказуемыми последствиями, в первую очередь для самого киргизского народа, предупреждает Ковитиди.

«Мы, крымчане, помним подобные события, поэтому мы очень обеспокоены напряжением в соседствующих с Россией государствах», — подчеркивает Ольга Ковитиди.

Беспорядки в Киргизии начались после объявления предварительных итогов выборов в местный парламент. Сразу несколько оппозиционных партий заявили, что не признают результаты выборов. Они также заявили о планах сформировать народное правительство и выбрать нового премьер-министра. В ходе протестов были освобождены из тюрем экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев и его сторонники. ЦИК Киргизии признал результаты парламентских выборов недействительными, а президент Сооронбай Жээнбеков заявил о попытке государственного переворота. Об угрозе гражданской войны в Киргизии предупреждает экс-сенатор Франц Клинцевич. О том, что происходит в киргизском обществе, рассказал в интервью ФАН специалист по этому региону, востоковед Александр Князев.