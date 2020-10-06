Ворожцов: Выплаты и субсидии должны начисляться россиянам автоматически

Россия — социальное государство. В справедливости этого выражения могли убедиться миллионы граждан, которые получили дополнительные выплаты и льготы в период пандемии. Но если в карантин часть выплат начислялась автоматически, то в обычной жизни, чтобы получить помощь государства, гражданин должен знать, куда и зачем обращаться. В ходе прямого эфира, организованного Медиацентром «Патриот» и ФАН, заместитель председателя Партии пенсионеров Владимир Ворожцов отметил очень важный момент: часть россиян просто не знает, что им положена помощь государства, а выплаты и субсидии должны начисляться автоматически.

«Дело в том, что у нас почти все выплаты, связанные со льготами и субсидиями, носят заявительный характер. Заявительный характер предоставления льгот является принципом построения системы социальных выплат. При этом принцип налогообложения совершенно другой», — объясняет Ворожцов. — И если создана фискальная система по сбору налогов и других платежей, то надо на этой же инструментальной базе создать систему обеспечения реализации льгот и других видов помощи.»

По словам эксперта, в России законодательство в достаточной мере гуманно и социально. Из 150 млн россиян различные льготы и субсидии положены 80 млн человек. Однако самые оптимистичные подсчеты говорят о том, что помощь государства доходит только до 35 млн граждан. И в большинстве случаев это льготы, которые автоматически начинают действовать для пенсионеров. А остальные выплаты, например, связанные с компенсацией оплаты обучения детей, остаются не реализованными. Они не доходят до людей. Владимир Ворожцов обращает внимание, что особенно сложная ситуация в регионах.

«Проблема реализации льгот и соцвыплат особенно становится заметна, если сравнивать городское и сельское население. В городе реализовать эту возможность проще, чем в селе», — сказал он.

Помимо неосведомленности населения о положенных выплатах, эксперт отметил еще одну проблему. Порой у сельских жителей, особенно пожилого возраста, просто нет возможности добраться до крупного населенного пункта, чтобы подать соответствующие документы.

В ходе разговора была затронута и тема жизни пенсионеров в период пандемии. Владимир Ворожцов поделился очень интересным фактом — у части российских пенсионеров количество средств на банковских счетах увеличилось.

«По России пандемия ударила меньше, чем по иным странам. Мы анализировали банковские счета. У определенной категории граждан, в том числе пенсионеров, эти счета за период пандемии имели тенденцию к росту. Это не говорит, что вырос доход. Я это объясняю тем, что, когда была объявлена изоляция, объем трат существенно уменьшился. Раньше количество искушений создавало большее количество трат, но потом все свелось только к покупке продуктов питания и товаров первой необходимости», — заявил эксперт.

Общая тенденция роста банковских счетов по разным категориям разная. У некоторых пенсионеров рост достигал 30%. Однако эксперт справедливо заметил, что это просто результат вынужденной экономии.

