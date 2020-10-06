Вирусолог назвал особенность осеннего подъема заболеваемости COVID-19

Рост заболеваемости COVID-19 может продолжиться, несмотря на то, что показатели уже приближаются к майским значениям. Об этом в комментарии ФАН заявил российский вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн. Он назвал особенность осеннего подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией.

С 9 октября в Москве будет приостановлено действие социальных карт, передает сайт Mos.Ru. Возможность льготного и бесплатного проезда на общественном транспорте будет заморожена для школьников, пожилых и людей с хроническими заболеваниями. Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин, ситуация с коронавирусной инфекцией в столице становится «сложнее и драматичнее». Число госпитализированных пациентов, по данным на 6 октября, превысило тысячу человек.

«Многие москвичи прислушиваются к требованиям санитарных врачей и соблюдают вынужденные ограничительные меры. Но, к сожалению, далеко не все. Поэтому сегодня вводятся дополнительные меры контроля за ранее принятыми решениями», — написал Сергей Собянин в своем блоге.

С 9 по 18 октября в Москве будет приостановлен льготный проезд для школьников. Возможность бесплатного проезда также заморозят для москвичей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями — до 28 сентября. Этой категории горожан настоятельно рекомендуют оставаться дома.

Российский вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн считает, что введение ограничительных мер в Москве поможет снизить интенсивность передвижения людей по столице. Об этом он рассказал в комментарии Федеральному агентству новостей.

«Власти стараются уменьшить движение людей по Москве. Оно не запрещается, но таким способом ограничивается. Некоторые люди, вместо того, чтобы куда-то поехать и пообщаться, подумают, что им нужно заплатить за проезд. Наверное, в какой-то мере это повлияет [на ситуацию]. Особенно на пенсионеров — для них трата на проезд достаточно значительна, и это может удержать их от перемещений», — сказал Анатолий Альтштейн.

Ученый полагает, что попытка властей Москвы удержать горожан от перемещений может дать эффект.

По данным на 6 октября, в России выявили 11 615 человек новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в стране подтверждено 1 237 504 случая COVID-19. Скончались накануне 188 человек пациентов с этим диагнозом, общее число летальных случаев по стране — 21 663. По выздоровлению был выписан еще 3181 пациент. За все время эпидемии COVID-19 смогли побороть 988 576 пациентов.

Анатолий Альтштейн считает, что основное отличие нынешнего подъема заболеваемости от весенней ситуации с коронавирусом — интенсивность.

«Я подозреваю, что отличия будут по интенсивности. Сейчас, буквально за несколько дней, мы достигаем пика, который был у нас в мае. Видимо, рост на этом не остановится, и пока будет продолжаться», — резюмировал вирусолог.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в конце 2019 года сообщили китайские медики. Очаг заболевания был зарегистрирован в городе Ухань. Ученые выяснили, что болезнь вызывает новый тип коронавируса, которому было присвоено название SARS-CoV-2. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию COVID-19 в марте 2020 года.