Apple раскрыла дату возможной презентации iPhone 12

Москва, 6 октября. Презентация новых смартфонов от компании Apple состоится 13 октября. Об этом со ссылкой на пресс-релиз американской компании сообщает «Лента.ру».

Отмечается, что 13 октября в Apple Park пройдет специальное мероприятие. Презентация должна начаться в 20.00 (по московскому времени). Мероприятие пройдет под лозунгом Hi, Speed, говорится в пресс-релизе от российского офиса Apple. Увидеть прямую трансляцию мероприятия можно будет на официальном сайте корпорации.

Предполагается, что в рамках этой презентации публике представят линейку флагманских смартфонов. Инсайдеры уверены, что компания покажет iPhone 12 mini, iPhone 12, 12 Pro и 12 Pro Max.

Напомним, что последняя презентация цифровых устройств Apple состоялась 15 сентября, на ней публике представили iPad восьмого поколения, iPad Air четвертого поколения, умные часы Apple Watch 6 и Apple Watch SE, передает URA.RU.

Ранее сообщалось, что Apple резко понизила цены на iPhone 11 2019 года выпуска. Стоимость гаджета со 128 гигабайтами памяти составила 54 960 рублей, за месяц смартфон подешевел на три тысячи рублей.