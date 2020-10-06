Жириновский нашел способ заставить «нерадивых депутатов» работать

Москва, 6 октября. Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил разрешить ротацию в составе членов думских фракций в середине срока. Об этом сообщает РИА Новости.

Свое предложение Владимир Жириновский высказал во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным во вторник, 6 октября. По мнению политика, это решение позволит освобождать фракции их от «нерадивых депутатов».

«Нам же трудно узнать людей. Они же приезжают в Москву — улыбаются. А потом оказываются предателями, бездельниками, коррупционерами», — высказался Жириновский.

Лидер ЛДПР убежден: если будет право ротации на 2,5 года, можно будет понять, когда оставить во фракции, а кого заменить.

«Сразу будут хорошо работать все. Никто спать не будет», — заявил Жириновский на встрече с Путиным.

Ранее Владимир Жириновский предложил разрешить россиянам голосовать с 16 лет. Он объяснил свою инициативу тем, что, по его мнению, сейчас молодые граждане другие. Они иногда в 16 лет зарабатывают не меньше своих родителей, но при этом, не вправе голосовать.

Когда стало известно, что президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания заразились коронавирусом, Владимир Жириновский назвал их болезнь наказанием за безответственность. Незадолго до этого лидер ЛДПР предсказал крушение США и восхождение русского языка.