Тихановская встретилась с Меркель

Берлин, 6 октября. Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская приехала в Германию, чтобы встретиться с канцлером Ангелой Меркель. Об этом сообщается в Telegram-канале экс-кандидата в президенты.

Встреча длилась 45 минут. По словам Тихановской, митинги в Белоруссии продолжаются.

«Протесты в Белоруссии — это не борьба против России или Европы, это следствие внутрибелорусского кризиса. И главная цель народа сейчас – новые выборы», — говорится в сообщении.

Также Тихановская подчеркнула, что белорусский народ рассчитывает на инвестиционную поддержку, а также помощь независимым медиа и гражданским организациям. В конце встречи бывший кандидат в президенты подарила Меркель бело-красно-белую брошь ручной работы и книгу «Краина Беларусь» в переводе на немецкий язык.

Ранее экс-кандидат на пост главы Белоруссии уже встречалась с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Напомним, протесты в Белоруссии начались 9 августа после президентских выборов, на которых победу одержал Александр Лукашенко. Его поддержали 80,1% избирателей, а за его главного оппонента Светлану Тихановскую высказались только 10,1% граждан.