Вассерман объяснил, зачем Меркель встретилась с Тихановской

Экс-кандидат в президенты Республики Беларусь Светлана Тихановская уже встретилась со многими европейскими лидерами, которые делают это из желания продемонстрировать миру свою мнимую «солидарность» против Александра Лукашенко. Об этом в интервью ФАН заявил политолог и публицист Анатолий Вассерман.

Во вторник, 6 октября, Тихановская была принята в Берлине канцлером Германии Ангелой Меркель. В ходе встречи, длившейся 45 минут, белорусская оппозиционерка подчеркнула, что протесты в ее родной стране — это не борьба против России или Европы, а следствие кризиса, вызванного внутриполитическими причинами. По ее словам, главная цель оппозиции сейчас — это проведение новых выборов. В беседе с Меркель Тихановская также отметила, что «народ Белоруссии» ждет от европейского сообщества «инвестиционную поддержку, помощь независимым медиа и гражданским организациям».

«То, что Тихановская хочет выборов, мне вполне понятно, — заявил Вассерман. — Еще в то время, когда эта женщина вела свою президентскую кампанию, она уверяла, что на посту главы государства не задержится и данную ей власть использует на то, чтобы организовать те самые «новые выборы» — а потом будь что будет».

Вместе с тем, добавил политолог, оппозиционерка уже достаточно четко высказала свое мнение относительно будущего Республики Беларусь — и места для взаимодействия с Россией там практически нет.

«К тому же, кроме желаний самой Тихановской, есть и более важные «хотелки» — тех, кто ее продвигает, — убежден интеллектуал. — И даже если сейчас она действительно сама верит в то, что хочет только ликвидации внутреннего кризиса, не надо забывать, что он был организован при ее активнейшем участии! Ведь это именно она, набрав, по официальным данным, 10% голосов избирателей (а по данным других оппозиционеров — 30%), объявила себя победительницей на выборах! И это именно ради нее были организованы первые массовые беспорядки — причем силовые, с картинными нападениями на сотрудников правопорядка».

По словам публициста, уже только потом, получив неожиданный отпор от силовиков, протестующие начали изображать из себя «белых и пушистых». Тот же факт, что с Тихановской встречаются «глубоко уважаемые друг другом» европейские лидеры, собеседник ФАН связывает с тем, что «коллективный Запад» не брезгует «любым дерьмом, если его можно набросить на вентилятор, направленный против России».