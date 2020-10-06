Росстат назвал подорожавшие в сентябре продукты

Москва, 6 октября. В сентябре сахар-песок в России подорожал на 7,8% по сравнению с августом, а цены на подсолнечное масло выросли на 2,63%. По сравнению с декабрем минувшего года рост цен на эти продукты составил 33,11% и 7,24% соответственно. Об этом говорится в материале Росстата, передают РИА Новости.

«Увеличение цен на сахар-песок на 8% и более отмечалось в 34 субъектах РФ, самое значительное в республиках Адыгея — на 21,4%, Северная Осетия-Алания и Чувашия — на 16,5%, Кабардино-Балкария — на 16%», — сообщили в Росстате.

По сравнению с сентябрем 2019 года сахар стал дороже на 12,12%, а стоимость подсолнечного масла выросла на 6,61%.

В ведомстве отметили, что в начале осени среди других продовольственных товаров увеличились цены на отечественную икру лососевых рыб, мороженую неразделанную рыбу, сосиски, сардельки, мясокопчености, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, горох и фасоль.

Крупы и бобовые в России в сентябре подешевели на 0,4%. Цены на них по сравнению с декабрем 2019 года выросли на 17,19%, к сентябрю прошлого года — на 22,9%.

При этом в сентябре подешевела плодоовощная продукция: морковь подешевела на 16,2%, картофель — на 14,1%, яблоки — на 13,7%, белокочанная капуста — на 11,7%.