Жириновский предложил разрешить россиянам голосовать с 16 лет

Москва, 6 октября. Возраст для голосования в России должен быть снижен с 18 до 16 лет. Такую инициативу высказал лидер ЛДПР Владимир Жириновский на встрече Владимира Путина с главами думских фракций, пишет РИА Новости.

Партийный руководитель обратил внимание, что молодые граждане сейчас другие. Они иногда в 16 лет зарабатывают не меньше своих родителей, при этом, не вправе голосовать.

Жириновский добавил, что некоторые пожилые люди в возрасте 80 лет и старше не всегда адекватно оценивают действительность. Доходит до того, что представителям этой категории граждан говорят, «за кого ставить галочку», и человек послушно выполняет.

Стоит напомнить, что российский парламентарий уже неоднократно говорил о наделении молодежи большим количеством прав. В сентябре Жириновский предложил разрешить гражданам РФ полноценно работать с 14 лет.

Депутат подчеркнул, что уже в этом возрасте для юных граждан будет логичным провести профориентацию. Право работать в разных структурах позволит молодым россиянам четко осознать, в какой сфере они бы хотели дальше развиваться.

Парламентарий обратил внимание, что нередко молодежь слабо проинформирована относительно профессий и рынка труда. Это приводит к тому, что россияне неправильно для себя выбирают вузы, постигают специальность, которая оказывается «не той».