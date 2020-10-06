Сексолог объяснил, какие соски можно считать эталонными

Москва, 6 октября. Сексолог Керим Костоев рассказал о том, какие женские соски можно отнести к золотому стандарту. Врач подчеркнул, что идеальным можно считать любой сосок, если он аккуратен, не имеет волос и ухожен. По его словам, женская грудь является важной частью фигуры. Об этом он сообщил в интервью «Инфореактору».

Сексолог отметил, что генетика оказывает значительное влияние на формирование женских сосков. Размеры ареола соска в среднем колеблются от трех до пяти сантиметров. При этом нередко оказывается, что соски разные по размеру. Костоев подчеркнул, что у современного человека представление об идеальных частях тела сформировано под влиянием СМИ и соцсетей.

«В наше время СМИ и Instagram диктуют стандарты красоты и формируют отношение у мужчин и женщин к частям тела. Что до груди, то есть выражение, что идеальная грудь умещается в ладонь мужской руки. То же самое можно отнести к соскам», — подчеркнул эксперт.

По словам сексолога, вкусы у всех людей разные, однако понять, какой сосок считать эталонным можно, если зайти на любой сайт для взрослых. На кастингах для съемок в эротических фильмах чаще всего отбираются дамы, обладающие наиболее классическим и возбуждающим для мужчин типом сосков с безупречным размером и ареолами.

«Кому-то нравятся с большими широкими ареолами коричневого цвета и маленькими сосками, а кому-то нравятся маленькие ареолы, но с большими сосками. У некоторых женщин большие, выдающиеся соски, и многих мужчин это безумно возбуждает», — рассказал сексолог.

При этом эксперт отметил, что соски являются далеко не самой важной деталью любимой женщины. Он отметил, что любящему мужчине будет абсолютно безразлично, какой они формы.