Сексолог объяснил, какие соски можно считать эталонными

Москва, 6 октября. Сексолог Керим Костоев рассказал о том, какие женские соски можно отнести к золотому стандарту. Врач подчеркнул, что идеальным можно считать любой сосок, если он аккуратен, не имеет волос и ухожен. По его словам, женская грудь является важной частью фигуры. Об этом он сообщил в интервью «Инфореактору».
Сексолог отметил, что генетика оказывает значительное влияние на формирование женских сосков. Размеры ареола соска в среднем колеблются от трех до пяти сантиметров. При этом нередко оказывается, что соски разные по размеру. Костоев подчеркнул, что у современного человека представление об идеальных частях тела сформировано под влиянием СМИ и соцсетей.
«В наше время СМИ и Instagram диктуют стандарты красоты и формируют отношение у мужчин и женщин к частям тела. Что до груди, то есть выражение, что идеальная грудь умещается в ладонь мужской руки. То же самое можно отнести к соскам», — подчеркнул эксперт.
По словам сексолога, вкусы у всех людей разные, однако понять, какой сосок считать эталонным можно, если зайти на любой сайт для взрослых. На кастингах для съемок в эротических фильмах чаще всего отбираются дамы, обладающие наиболее классическим и возбуждающим для мужчин типом сосков с безупречным размером и ареолами.
«Кому-то нравятся с большими широкими ареолами коричневого цвета и маленькими сосками, а кому-то нравятся маленькие ареолы, но с большими сосками. У некоторых женщин большие, выдающиеся соски, и многих мужчин это безумно возбуждает», — рассказал сексолог.
При этом эксперт отметил, что соски являются далеко не самой важной деталью любимой женщины. Он отметил, что любящему мужчине будет абсолютно безразлично, какой они формы.
«Любящий человек примет другого с любыми недостатками. Тут о вкусах не спорят. А что касается волос на сосках, то тут обычная гигиена, уход за собой, и все вопросы решаются», — подытожил Костоев.