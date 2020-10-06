Украина готова разместить на своей территории британских десантников

Киев, 6 октября. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что украинские власти выразили готовность на постоянной основе разместить на своей территории контингент десантников из Великобритании, передает ТАСС.

По словам Кулебы, в числе тех, кто оказывает Киеву практическую военную помощь, оказался Лондон. Глава МИД Украины также заявил, что власти страны не против, если британские десантники останутся на территории государства.

«Если они там десантируются и останутся, мы тоже не будем возражать», — сказал он.

Напомним, что на юге Украины, в Николаевской области, прошли учения «Объединенные усилия — 2020», в которых приняли участие военнослужащие Великобритании.

«Не зря были именно британские десантники. Это все результат очень упорной и плодотворной работы», — добавил Кулеба.

Всего в учениях «Объединенные усилия — 2020» приняли участие 12 тысяч военнослужащих, 700 единиц вооружений и военной техники, а также группа советников из стран НАТО. В конце учения обернулись трагедией — под Харьковом потерпел крушение самолет Ан-26 чугуевской учебной бригады.