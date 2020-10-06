Пожилой немец приехал в Турцию и умер

Кушадасы, 6 октября. Пожилой путешественник из Германии скончался на одном из турецких курортов прямо на пляже. Об этом сообщает местное издание IHA.

Как сообщают очевидцы, 60-летний Ханс Эдуард Фпейффер вошел в воду и через некоторое время начал барахтаться в ней и тонуть. Отдыхающие поспешили на помощь немцу — на пляж прибыла бригада скорой помощи, туриста госпитализировали в государственную больницу Кушадасы. Несмотря на усилия местных врачей, через сутки мужчина скончался в отделении интенсивной терапии.

Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщало о подобном инциденте на пляже в Кандыре. Молодая женщина с двумя детьми играли в воде и начали тонуть — мать и одного из малышей спасти не удалось.