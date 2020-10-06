Эксперт назвал возможную причину гибели морских животных на Камчатке

Санкт-Петербург, 6 октября. Вулканическая активность могла стать причиной массовой гибели морских животных на Камчатке. Об этом в эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот» заявил первый заместитель председателя центрального совета Всероссийского общества охраны природы (ВООП) Элмурод Расулмухамедов.

По его словам, в воде у побережья Камчатки зафиксировано повышенное содержание фенолов и нефтепродуктов, которые могли оказаться там как в результате хозяйственной деятельности человека, так и по другой причине. При этом Расулмухамедов уверен, что обнаружение фенола в морской воде свидетельствует о возросшей вулканической активности в регионе.

«Если говорить об оперативном анализе — зафиксировано превышение по фенолам и нефтепродуктам. Тут может быть большое количество гипотез о причинах возникновения такого рода состава, но то, что пострадала слизистая у людей, это говорит о воздействии фенола. Как это возникло, могут быть разные версии. Роспотребнадзор и Следственный комитет сейчас проверяют их. Для нас пока основная версия, что это результат сейсмической активности. 15 сентября и 1 октября были зафиксированы серьезные землетрясения в этом районе, это зона вулканической активности. Землетрясение могло сопровождаться выделениями вулканических газов в воду. Это приводит к образованию кислот, которые могут образовывать в том числе и фенолы. А следы разложения органических веществ в воде мы можем фиксировать как нефтепродукты», — пояснил эксперт.

Он также добавил, что подобные экологические бедствия регулярно происходят на Гавайях, а также в районе японского архипелага, где наблюдается высокая вулканическая активность.

«Ученые много раз фиксировали подобные инциденты, последствия аналогичны, и ничего удивительного в этом нет», — подчеркнул Расулмухамедов.

Эксперт уверен, что окончательно ситуация прояснится уже на этой неделе, когда будут получены результаты комплексного анализа воды.