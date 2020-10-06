Путин заявил о необходимости моста на Сахалин

Москва, 6 октября. Президент Владимир Путин подчеркнул, что мост с Сахалина необходим стране. Строительство инфраструктурного объекта остается на повестке дня, заявил глава государства на встрече с руководителями думских фракций, сообщает «Интерфакс».

Российский лидер отметил, что вопрос моста с Сахалина на материк представляет важное значение. Данная тема находится на стадии изучения. Президент констатировал, что реализация этой идеи будет «дорогой историей».

Российский лидер отметил, что помимо самой постройки, важно выбрать наиболее обоснованное место для этого.

«Дело в том, что мост целесообразно строить, по предварительным прикидкам специалистов, в таком месте, где у нас вообще не развита дорожная сеть. Это север Хабаровского края», — рассказал глава государства.

Он добавил, что развитие там инфраструктуры может быть дороже самого моста.