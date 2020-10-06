За мастурбацией турецкого политика наблюдал весь городской муниципалитет

Болу, 6 октября. Пикантные кадры с турецким политиком попали в Сеть. Неизвестная шантажистка выложила видео, на котором мужчина онанирует на камеру, сообщает издание Hurriyet.

Синан Ай, глава муниципалитета в городе Болу, стал жертвой порномести. Чиновник подтвердил, что более полугода назад занимался онлайн-сексом с незнакомой женщиной. Жрица любви записала половой акт на видео и шантажировала мужчину. Она просила деньги за сохранение тайны соития, но у госслужащего не оказалось нужной ей суммы.

Ай заявил, что после муниципальных выборов в рабочих чатах начали появляться его интимные изображения. «Достоинство» мужчины увидели в штаб-квартире профсоюза, которая приняла решение уволить Синана. По мнению политика, в разрушении его репутации была заинтересована проигравшая команда-конкурент.

Опозоренный мужчина обратился в полицию. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело против виртуальной половой партнерши и людей, распространивших интим-видео.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о рязанском учителе, которого уволили за мастурбацию при школьнице. Прокуратура проводила проверку случившегося.