Триполи, 6 октября. Боевики группировки «Бригада Ан-Наваси», входящей в состав «МВД» Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, напали на троих профессоров местного университета на севере ливийской столицы. Об этом сообщил новостной аккаунт в Twitter.

По информации очевидцев, вооруженные люди угрожали работникам образовательного учреждения расправой на автостоянке вблизи порта аш-Шааб. Несмотря на то что члены «Бригады Ан-Наваси» формально числятся сотрудниками правоохранительных органов ПНС, на самом деле они являются обычными бандитами.

Это далеко не первый случай противоправных действий со стороны представителей «МВД» режима Файеза Сарраджа. Инцидент с нападением на профессоров наглядно демонстрирует неспособность главы министерства внутренних дел Фатхи Башаги навести порядок в ведомстве. Он по-прежнему находится на своей должности, так как является удобной для террористов фигурой.

Ранее серьезные разногласия Башаги с главой ПНС Ливии едва не привели к его отставке. На место министра даже был временно назначен бригадный генерал Халид Ахмад Тигани Мазин. Напомним, именно боевики «Бригады Ан-Наваси» не так давно больше других бандформирований добивались отстранения «чиновника».