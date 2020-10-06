Льготы на зарплатные кредиты предложили продлить до марта 2021 года

Москва, 6 октября. Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предложил продлить в России срок погашения беспроцентных кредитов для выдачи зарплат до марта 2021 года. Соответствующее письмо он направил премьер-министру Михаилу Мишустину, копия которого есть в распоряжении ФАН.

«В настоящее время деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) еще не восстановилась в полном объеме. Для большинства субъектов МСП возврат кредитов в сложившихся обстоятельствах падения платежеспособности не представляется возможным, поскольку неизбежно приведет к прекращению их деятельности (в том числе к банкротствам)», — говорится в письме.

Для решения этой проблемы парламентарий предложил главе правительства рассмотреть перенос срока погашения кредитов с 1 октября 2020 года на 1 марта 2021 года.

Как напомнил Андрей Кутепов, в апреле 2020 года в качестве первых мер поддержки пострадавшим от пандемии малым и средним предприятиям в России были предоставлены кредиты на льготных условиях сроком на полгода. При этом возврат таких кредитов нужно осуществить начиная с октября 2020 года.

Отметим, программу субсидированных кредитов под 0% на шесть месяцев запустили для малых и микропредприятий из пострадавших от коронавируса отраслей. Затем было принято решение расширить ее на средние и крупные предприятия.