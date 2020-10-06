«Газпром» сделал заявление о сроках завершения «Северного потока — 2»

Москва, 6 октября. Строительство газопровода «Северный поток — 2» будет завершено в скорейшие разумно возможные сроки, заявили представители российской компании, пишет РИА Новости.

«Мы рассматриваем доступные альтернативы, которые позволили бы нам завершить проект СП-2, который мы стремимся ввести в эксплуатацию в скорейший разумно возможный срок», — подчеркнули в холдинге.

Помимо этого, компания рассматривает средства защиты от дискриминационного характера поправок в законодательство ЕС.

Как сообщалось ранее, в конце декабря минувшего года министр энергетики России Александр Новак заявил, что СП-2 будет запущен до конца 2020 года. Глава Минэнерго уточнил, что газопровод может быть достроен с помощью судна «Академик Черский», которое принадлежит холдингу.

22 июня руководитель отдела по работе с инвесторами «Газпрома» Антон Демченко сообщил, что СП-2 запустят в эксплуатацию в конце 2020 года — начале 2021 года.