Садыр Жапаров стал новым премьером Киргизии

Бишкек, 6 октября. Новым премьер-министром Киргизии стал Садыр Жапаров. Об этом говорится в заявлении пре-службы парламента республики, пишет РИА Новости.

На фоне протестов, которые охватили страну после оглашения результатов парламентских выборов, был освобожден бывший депутат Садыр Жапаров.

«На экстренном заседании парламента принято решение о назначении Садыра Жапарова главой правительства», — сообщили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что члены Центризбиркома Киргизии приняли решение признать парламентские выборы, прошедшие 4 октября, недействительными.