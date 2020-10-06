Госдума обсудит поддержку пострадавших от пандемии отраслей

Москва, 6 октября. Госдума продолжит рассматривать законопроекты, призванные поддержать отрасли экономики, пострадавшие из‑за коронавируса. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, передает корреспондент ФАН.

«Государственная дума продолжит в ходе осенней сессии рассматривать законодательные решения, направленные на поддержку отраслей, пострадавших из‑за пандемии. В повестке также конституционные законы и федеральный бюджет», — сказал он на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Как сообщил Вячеслав Володин, в повестке Госдумы находится 1264 законодательные инициативы. Поэтому, по его словам, важно, чтобы парламент был работоспособен. Политик убежден, что COVID-19 не подорвет работоспособность Госдумы.

«Стараемся спрашивать в этом плане с себя, переводим, в том числе, на дистанционные формы взаимодействия ряд подразделений Государственной думы. Делаем все, чтобы сохранить работоспособность парламента», — сказал Вячеслав Володин.

Он пояснил, что от депутатов требуют соблюдения всех мер безопасности, поскольку по мере возвращения из регионов «стало болеть больше депутатов».

Спикер Госдумы также сообщил, что во время работы палаты в весеннюю сессию парламентские фракции показали максимальную консолидацию. По его словам, для Госдумы приоритетными оставались вопросы, касающиеся защиты россиян и поддержки наиболее пострадавших отраслей экономики.