Два человека погибли в результате ДТП с лосем на трассе в Красноярском крае

Красноярск, 6 октября. Двое взрослых скончались, один ребенок был госпитализирован после столкновения иномарки с лосем на автотрассе в Красноярском крае. Об этом РИА Новости рассказала в региональном главке МВД.

По словам начальника пресс-службы главка, дорожно-транспортное происшествие случилось на трассе Ачинск-Бирилюссы. В момент аварии в автомобиле находились три человека.

«По предварительным данным, в результате столкновения Honda с животным, предварительно, с лосем, погибли двое мужчин», — говорится в сообщении.

Отмечается, что несовершеннолетний пассажир иномарки получил травмы и был доставлен в одно из местных медучреждений. В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники дорожной полиции. Устанавливаются подробные обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что в подмосковных Люберцах мальчик получил травмы после падения в маршрутке. Пострадавшего госпитализировали, передает РИАМО.