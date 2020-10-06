Глава «Кыргызского конгресса» обосновал действия митингующих и силовиков

Москва, 6 октября. Президент Общероссийской общественной организации «Кыргызский конгресс» Кубанычбек Кожоев не стал обвинять сотрудников правоохранительных органов республики в бездействии. Эксперт в эфире Медиагруппы «Патриот» прокомментировал работу силовиков и протесты, в результате чего произошли поджог здания парламента республики и освобождение из тюрем преступников.

По словам главы организации, в подобных действиях как протестующих, так и сотрудников силовых ведомств выражается национальный менталитет киргизов, использующих кочевую тактику взрывного протеста, не предполагающую длительного противостояния протестующих и силовиков.

«У народа и силовиков очень сильный инстинкт сохранения и самосохранения, который сидит глубоко в сознании. Они знают: самое главное, — чтобы не было кровопролития. С одной стороны, они боятся последствий, с другой стороны не хотят кровопролития. Как вы видите, митингующие ведут себя не так, как в других странах, может быть, сказывается менталитет кочевников. Они все делают очень быстро, как кочевники, они не будут долго ждать. И силовики это прекрасно понимают. И я считаю, что силовики правильно все сделали, не открыли ответный огонь по митингующим», — заявил Кубанычбек Кожоев.

По словам президента организации, поводом к протесту послужили нерешенные социальные проблемы, накопившиеся за последние десять лет, а детонатором явились нарушения в период избирательной кампании в киргизский парламент.

«В течение десяти лет накапливались нерешенные социальные проблемы. Одним из показателей этого является большое количество трудовых мигрантов на территории России. Детонатором выборов стало недовольство широких масс результатами выборов. Насколько я знаю, по форме 2 очень большое количество — около полумиллиона человек — проголосовали не по месту жительству. Еще не было точного разбора заявлений после выборов, но, по мнению недовольных, прошедшие четыре партии использовали подкуп избирателей», — пояснил Кубанычбек Кожоев.

Изначально требование митингующих, отметил эксперт, было одно — отменить итоги выборов и провести повторное голосование. Однако по ходу протеста митингующая масса потеряла над собой контроль, чем воспользовались преступные группировки.