Разин рассказал, что Корчевников теряет слух после операции

Москва, 6 октября. Известный российский телеведущий Борис Корчевников испытывает проблемы со здоровьем, об этом в своем Instagram написал один из основателей группы «Ласковый май» Андрей Разин. Он также выразил уверенность, что Корчевников сумеет преодолеть болезнь и справиться с недугом.

«Он не может работать из-за болезни, с которой сейчас борется, — написал Разин — Он теряет слух. Я молюсь за Борю».

Ранее Борису Корчевникову удалили доброкачественную опухоль в головном мозге. В последнее время его коллеги утверждают, что хирургическое вмешательство повлияло на органы слуха телеведущего.

«Борис остается одним из самых добрых и тактичных ведущих на телевидении. Он не позволяет себе никакой подлости. И мы никогда не боялись стать гостями его передачи», — подчеркнул Разин.



Впервые Борис Корчевников признался в том, что стал плохо слышать, 1 октября. Это произошло во в эфире очередного выпуска ток-шоу «Судьба человека», гостем которого стал композитор Игорь Крутой. Артист рассказал о курьезном случае, который произошел во время его поездки с певцом Игорем Николаевым и актером Евгением Леоновым в США. Пир этом Крутой предупредил Корчевникова, что в этой истории есть нецензурные выражения. Однако телеведущий успокоил гостя, отметив, что не стоит переживать по этому поводу, так как он плохо слышит.