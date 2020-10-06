Колмаков: ДОСААФ — это узнаваемый исторический бренд и большой труд людей

Председатель ДОСААФ России генерал-полковник Александр Колмаков дал эксклюзивное интервью ФАН. Глава оборонного общества страны рассказал об историческом бренде ДОСААФ, самой востребованной специальности у Генштаба ВС РФ, госзаказе по подготовке к службе в армии, борьбе с лесными пожарами и готовностью ко второй волне коронавируса.

— Александр Петрович, как вы считаете — ДОСААФ сейчас известен «по старой памяти» с советских времен или организация уже заново сформировала свою репутацию в новое время и в новых условиях?

— ДОСААФ России — это уникальная структура, которая объединила в себе верность традициям, современный подход к обучению граждан и выработку перспективных решений для будущего развития. Сегодня, как и на протяжении всей своей 93-летней истории, оборонное общество выполняет одну важную миссию. Ее содержание раскрывается расшифровкой аббревиатуры ДОСААФ: Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту.

В советское время общество создавалось под задачи молодого государства: в ОСОАВИАХИМ и позже ДОСААФ СССР (организации-предшественники ДОСААФ России) готовили граждан к военной службе в условиях перевооружения армии и флота, становления авиации. Оборонное общество проводило массовую военно-патриотическую работу, привлекало молодежь в кружки технического творчества, развивало военно-прикладные и служебно-прикладные виды спорта. На базе организации население обучалось основам гражданской обороны, велась профессиональная подготовка граждан в интересах народного хозяйства по востребованным специальностям, таким, как, например, водитель, тракторист. В общем перечне значилось до 347 профессий.

Задачи организации со временем корректируются, но существенно не меняются, они периодически уточняются и наполняются новым содержанием. Они прописаны в постановлении Правительства РФ от 2009 г. № 973. Среди них: военно-патриотическое воспитание молодежи и подготовка граждан к военной службе, развитие авиационных, технических, военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта, обучение гражданского населения массовым техническим профессиям и другие.

ДОСААФ России сегодня — это структурированная сеть социально-ориентированных некоммерческих организаций, являющихся юридическими лицами и осуществляющими деятельность по выполнению уставных задач различной направленности. Эта сеть включает в себя 1047 образовательных учреждений, 113 спортивных организаций и 114 авиационно-спортивных клубов.

Таким образом, ДОСААФ — это, с одной стороны, узнаваемый исторический бренд, знак качества. А с другой — это большой труд десятков тысяч людей по созданию современной структуры, ориентированной на работу с аудиторией разных возрастов.

— Несмотря на жесткую рыночную конкуренцию, ДОСААФ все равно держится на плаву, самостоятельно обеспечивая свою работу. Какие направления вашей работы наиболее востребованы? Совпадает ли это с современными увлечениями молодежи?

— Когда Советский Союз прекратил свое существование, и страна перешла на рыночные рельсы, то многим организациям, существовавшим в системе плановой экономики, в том числе и ДОСААФ, пришлось адаптироваться под новые условия. Во многом оборонному обществу удалось остаться на плаву за счет эффективной системы деятельности своих образовательных и спортивных учреждений.

Сегодня ДОСААФ представляет на рынке образовательных услуг широкий спектр нестандартных программ, востребованных у молодежи. Это стрелковый спорт, экстремальное вождение авто- и мототехники, парашютный спорт, основы морской подготовки и многие другие направления деятельности.

Так как оборонное общество имеет социально ориентированную направленность работы, то большое внимание уделяется работе с молодежью. Для молодых россиян в ДОСААФ проводятся спортивные соревнования и тестирования по нормам всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», действуют курсы парашютно-десантной подготовки, оздоровительные оборонно-спортивные лагеря, организуются разнообразные фестивали технических и военно-прикладных видов спорта, авто- и мотопробеги, уроки мужества.

Самое востребованное направление деятельности оборонного общества сегодня — подготовка на базе автошкол ДОСААФ водителей разных категорий. Автомобильный рынок развивается, в продаже появляется все больше машин, доступных по цене широким слоям населения, в том числе и молодым людям, только начинающим вести самостоятельную жизнь. Отсюда и спрос на обучение водительскому ремеслу.

Автошколы ДОСААФ России стабильно удерживают лидирующие позиции на рынке образовательных услуг. Так в сфере профессиональной подготовки водителей категорий «C» доля оборонного общества составляет 18-20%, а что касается обучения водителей категорий «D» и «E», то здесь эта цифра доходит до 80%. Большинство военных водителей в нашей стране — выпускники автошкол ДОСААФ.

Еще одно «фирменное» направление деятельности — стрелковая подготовка. Отмечу, что в наши стрелково-спортивные клубы с каждым годом приходит все больше молодежи, под эгидой оборонного общества проходят многие соревнования по стрельбе.

Оборонное общество активно сотрудничает с представителями деловых и общественных организаций, ориентированных на стрелковый спорт. Не так давно было заключено соглашение о сотрудничестве ДОСААФ России и концерна «Калашников».

Не стоит забывать и про авиационно-спортивные клубы, в которых любой гражданин может освоить азы парашютизма. Например, в наших аэроклубах можно совершить первый самостоятельный прыжок с армейским парашютом, или со спортивным — в тандеме с инструктором. Мы отмечаем неуклонный рост популярности парашютной подготовки. Так, в минувшем году в авиационно-спортивных клубах ДОСААФ совершили прыжки с парашютом более 40 тыс. человек, в общей сложности было выполнено свыше 200 тыс. прыжков. Кстати, если вы обратите внимание, то большую часть показательных прыжков на различных праздниках в российских городах из года в год выполняют спортсмены-парашютисты оборонного общества.

Сегодня ДОСААФ выполняет государственное задание по подготовке граждан к службе в Вооруженных Силах России. К нам в аэроклубы приходят учиться молодые люди, которые мечтают связать свою жизнь с военной службой в Воздушно-десантных войсках. Для этого была возобновлена подготовка призывников по военно-учетной специальности «водитель-парашютист».

— ДОСААФ инициировал установление нижнего порога стоимости обучения в автошколе. На каком этапе эта идея?

— Мы неоднократно выходили с предложением — в том числе на Антимонопольную службу и Роспотребнадзор — по введению в каждом регионе нижнего порога стоимости обучения в автошколах. Это бы помогло решить проблему недобросовестной конкуренции со стороны так называемых «серых» автошкол. Однако пока нас не услышали.

Расходы, связанные с содержанием учебно-материальной базы, эксплуатацией техники, оплатой труда инструкторов и преподавателей, налоговыми отчислениями и решением других организационных вопросов по обеспечению учебного процесса показывают, что стоимость обучения водителей категории «В» во многих регионах нашей страны не укладывается в предлагаемую некоторыми частными школами стоимость оказания образовательных услуг.

Получается, что эти игроки рынка демпингуют цены за счет снижения качества обучения. В соответствии с программой обучения, автошколы должны предоставлять обучающемуся 134 часа занятий по «теории» и 56 часов практического вождения. Получается, что ученик проходит полную программу обучения только на бумаге, а по факту — нет.

В итоге за руль садятся люди, не освоившие в полной мере азы профессии водителя. Это, как известно, зачастую приводит к трагедиям на дорогах. Поэтому не будет преувеличением сказать, что недобросовестные автошколы плодят потенциальных убийц. И я призываю всех обратить внимание на эту проблему.

Отличие обучения в школах ДОСААФ состоит в том, что программа по вождению выполняется в полном объеме.

— В ДОСААФ учат прыгать с парашютом, летать на самолетах, стрелять, водить автомобили и мотоциклы. Планируете ли введение новых специальностей с учетом рынка или остаетесь в «классическом» списке направлений обучения и подготовки?

— Одна из основных задач ДОСААФ России сегодня — это подготовка специалистов для Вооруженных Сил. Сегодня образовательные учреждения оборонного общества готовят 27,4 тыс. граждан по 14 военно-учетным специальностям. На сегодняшний день самой востребованной специальностью у заказчика — Генерального штаба ВС РФ — является военно-учетная специальность ВУС 837 «Водитель категории «С». Как я уже сказал, с 2015 года мы возобновили подготовку парашютистов-водителей для Воздушно-десантных войск. Оборонное общество способно осуществлять подготовку специалистов для службы во всех родах войск и видах Вооруженных Сил, все зависит от потребностей министерства обороны России.

С нашей стороны поступали предложения оборонному ведомству расширить перечень военно-учетных специальностей, в частности — для Военно-Морского флота. В ДОСААФ успешно прошел эксперимент «Моряк», в ходе которого оборонное общество подготовило 40 специалистов, все они отправились служить на флот. Мы продолжаем прорабатывать новые варианты подготовки специалистов для Вооруженных Сил РФ.

Специалисты оборонного общества внимательно изучают потребности граждан в профессиональном обучении, тесно взаимодействуют с центрами занятости населения в регионах. В зависимости от востребованности, в образовательных учреждениях ДОСААФ открываются новые профессии, поэтому спектр деятельности оборонного общества постоянно обновляется. При необходимости можно пройти обучение профессиям от парикмахера до водолаза высокой квалификации, всего подготовка осуществляется более чем по 200 специальностям.

— Какие возможности есть у вашего авиапарка? Он очень понадобился в период лесных пожаров в России — как привлекался ДОСААФ?

— Возможности нашего авиапарка сегодня достаточны, чтобы выполнять государственный заказ по подготовке парашютистов для службы в Воздушно-десантных войсках. И да, вы правы, авиаторы оборонного общества привлекались для борьбы с лесными пожарами. Например, с апреля в противопожарных мероприятиях были задействованы летчики Читинского авиационно-спортивного клуба ДОСААФ России. Кроме них в решении данных задач принимали участие аэроклубы ДОСААФ Амурской Тюменской, Курганской и Кировской областей, Хабаровского края и других регионов Сибири и Дальнего Востока.

— Мы ждем завершения реставрации единственного летного экземпляра вертолета Ми-4 — как продвигается этот процесс? Когда эта машина поднимется в воздух?

Сейчас реставрация вертолета Ми-4 вышла на стадию доводочных работ. Позади остались все наземные испытания. До конца года надеемся начать программу летных испытаний. Но в связи с тем, что необходимые элементы его конструкции — товар штучный, специалисты Московского авиаремонтного завода ДОСААФ с особой тщательностью подходят к их производству и установке на вертолет. Повышенное внимание уделено элементам силовой установки и трансмиссии, чтобы исключить любые ошибки и неточности. Надеюсь, что в самое ближайшее время наш ветеран армейской авиации вновь поднимется в небо.

Этот вертолет станет жемчужиной нового музея авиации ДОСААФ, который создается на базе Московского авиационно-ремонтного завода оборонного общества. Для этого на предприятии полностью восстановили макеты вертолетов Ми-1 и Ка-126. До летного состояния доведены такие воздушные суда, как вертолет Ка-26 и самолет L-29. В сотрудничестве с Фондом «Крылатая память Победы» на заводе ремонтируются и будут доведены до летного состояния два истребителя: И-153 «Чайка» и И-15. Кроме того, в экспозиции будут представлены четыре самолета Первой мировой войны: Fokker Dr. I, Fokker D.VII, Sopwith Camel и Avro 504.

В новом музее также будет представлена уникальная коллекция авиационных двигателей. Она насчитывает более 30 экземпляров, произведенных в период от начала 1920-х годов и до последних десятилетий ХХ века.

— Вы обладаете целым набором мест и возможностей для самовыражения молодежи, для получения адреналина и «сброса пара». Как считаете, это важно и нужно сейчас или у современных ребят другие предпочтения?

— Я считаю, что это необходимо. Юность — это прекрасная страница жизни любого человека. Думаю, каждый помнит себя шестнадцатилетним: тело как пружина, сил много, эмоции захлестывают. Но нет еще жизненного опыта, чтобы иногда обуздать их.

А в ДОСААФ действительно много возможностей для позитивного выброса этой энергии. У нас работают специалисты, имеющие за плечами десятилетия военной службы, зачастую не самой спокойной. Они не только научат парня или девушку метко стрелять, водить кроссовый мотоцикл, укладывать купол парашюта или погружаться под воду с аквалангом, но и поделятся своим жизненным опытом, если надо — подскажут, как правильно действовать в той или иной жизненной ситуации.

— Мы знаем, что у руководства ДОСААФ есть свое видение современного патриотического воспитания. Поделитесь им, пожалуйста. Что можно сделать нового, не повторяя структуру советской системы октябрят и пионеров?

— Сегодня в России действует всероссийское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия», соучредителем которого является ДОСААФ России. Это движение и есть то новое, что пришло на смену детским и юношеским организациям советского периода. Под крылом оборонной организации также действуют многочисленные военно-патриотические клубы, объединенные в Ассоциацию ВПК ДОСААФ России, которая является крупнейшим коллективным членом «Юнармии».

Главное отличие этих структур от названных вами в том, что они начисто лишены какой-либо политической идеологии. Основная цель, которую преследует юнармейское движение и военно-патриотические клубы ДОСААФ — воспитать патриотов, верных своему Отечеству, готовых отдать все силы на его укрепление, а если придется, то и защитить с оружием в руках.

ДОСААФ России предоставляет для этого все свои материальные и людские ресурсы, потому что содействие укреплению обороноспособности нашей страны, ее национальной безопасности в плане организации военно-патриотического воспитания граждан и содействия органам государственной власти в проведении молодежной политики входит в перечень основных целей деятельности оборонного общества.

В силу действующего законодательства в ряды ДОСААФ не могут вступать лица, не достигшие 18-летнего возраста. И здесь юнармейское движение оказалось как нельзя кстати. Оно позволило нам развернуть военно-патриотическую работу с несовершеннолетней молодежью, готовить достойных защитников своего Отечества, а также воспитывать спортсменов, которые после достижения совершеннолетия станут выступать под знаменами ДОСААФ России.

Что касается военно-патриотического воспитания, то мы строим его как на основе беспримерного подвига советского народа, одержавшего Победу в Великой Отечественной войне, так и на примере героизма российских военнослужащих, принимавших участие в современных вооруженных конфликтах.

Мы свято чтим подвиг воинов 6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, павших в борьбе с терроризмом на Северном Кавказе в 2000 году. 84 десантника погибли в неравном бою в Аргунском ущелье, они преградили путь сотням бандитов и международных террористов и не отступили ни на шаг со своих позиций. Это, пожалуй, самый наглядный пример мужества, стойкости и самоотверженности современных российских солдат и офицеров.

Оборонное общество участвует в увековечивании памяти десантников, совершивших этот подвиг. По инициативе Ассоциации военно-патриотических клубов ДОСААФ России в российских городах открываются Аллеи памяти воинов-десантников 6-й роты. Уже появились Аллеи в Барнауле, Великих Луках, Новочебоксарске и Симферополе. Впереди — открытие Аллей памяти в Пензе и Йошкар-Оле.

— Как отразились на деятельности ДОСААФ России ограничения, связанные с эпидемией коронавирусной инфекции?

— Эпидемия стала серьезным вызовом для всего оборонного общества. Ограничения, которые вводились федеральными и региональными властями, оказались ощутимыми, прежде всего для наших спортивных и образовательных учреждений. Между тем, нам удалось перестроить работу с учетом новых санитарно-эпидемиологических требований и выполнить государственную задачу по подготовке специалистов для Вооруженных Сил по военно-учетным специальностям.

Выполнению важной госзадачи способствовало и то, что правительством России при содействии министерства обороны ДОСААФ было включено в перечень системообразующих организаций российской экономики. 629 организаций оборонного общества вошли в реестр социально ориентированных некоммерческих организаций Минэкономразвития России (СОНКО). Еще 271 организация вошла в состав реестра о некоммерческих организациях, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции.

Считаю, что весь наш многотысячный коллектив достойно справился с проблемой эпидемических ограничений и сумел предпринять все действия, необходимые для эффективной работы оборонного общества в новых условиях. Мы доказали, что ДОСААФ России – это организация, способная грамотно и результативно выстраивать работу с населением в различных кризисных ситуациях. Сейчас многие эксперты предрекают вторую волну ограничений из-за усиления заболеваемости COVID-19, но ДОСААФ России готово к этому и даже в случае осложнения обстановки выполнит все поставленные перед ним задачи.