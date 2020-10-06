Отцы-насильники в Турции будут отбывать наказание 30 лет

Турецкие правоохранители арестовали двух мужчин, издевающихся над собственными детьми — преступникам грозит наказание в виде лишения свободы более, чем на 30 лет. Об этом сообщает информационное агентство Нurriyet.

27 лет за насилие над несовершеннолетними

Житель Коньи на протяжении нескольких лет подвергал своих детей противоправным действиям сексуального характера. Ситуация вскрылась, когда 13-летняя потерпевшая рассказала своему старшему брату о том, что уже 6 лет отец принуждает её интимной близости. Однако, как оказалось, мальчик тоже пострадал.

Дети сообщили матери о происходящем, после чего она подала заявление в полицию. В суде преступник пытался защититься, утверждая, что жена лжет, а сын и дочь выступают против него под давлением матери. Однако блюстители закона больше склоняются к версии пострадавшей стороны — в заключении прокуратуры говорится, что дети были искренними и последовательными в своих показаниях.

Суд приговорил насильника к 27 годам и шести месяцам тюремного заключения за преступления, связанные с «сексуальным насилием в отношении ребенка и лишением свободы для сексуальных целей», так как он являлся родителем обоих жертв и пользовался своим положением в преступных целях.

Шесть лет ада

Еще один вопиющий случай произошел в Анталье, где отец четверых детей убил двух младенцев и на протяжении шести лет насиловал свою умственно отсталую дочь по имени Не. В 2008 году девушка забеременела, однако у нее случился выкидыш. Несколько лет спустя ситуация повторилась — Не родила двоих детей, но ее отец Экрем, а по совместительству и ее малышей, убил их.

Преступник был арестован вместе со своей женой, которая знала о действиях супруга, но никому не рассказывала о происходящем в доме. Это стало возможным после того, как их соседи дали показания. Семейной паре вынесли приговор за «сексуальное насилие» и «умышленное убийство» — родители проведут 30 лет в тюрьме.

Отметим, за последнее время в Турции увеличилось количество случаев издевательств над детьми и принуждений несовершеннолетних к труду. Вероятно, это связано с недавним намеком президента страны на то, что страна намерена выйти из Стамбульской конвенции, которая предусматривает борьбу с насилием как в отношении женщин, так и бытовым. Турция была первой страной, которая ратифицировала документ в 2012 году.

15 августа Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что государство должно самостоятельно разрабатывать подобные документы, а не использовать «переведенные тексты». Консерваторы Анкары утверждают, что выход конвенции является открытым поощрением насилия и подрывом семейных ценностей на национальном уровне.