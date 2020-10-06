ОЗХО заявила о наличии отравляющих веществ в анализах Навального

Москва, 6 октября. Эксперты организации по запрещению химического оружия пришли к выводу, что российский оппозиционер Алексей Навальный якобы был отравлен нервно-паралитическим веществом «Новичок». Соответствующий отчет ОЗХО передала Германии, сообщается на сайте организации.

«Результаты анализа биомедицинских образцов, собранных группой ОЗХО и переданных Федеративной Республике Германия, подтверждают, что биомаркеры ингибитора холинэстеразы, обнаруженные в образцах крови и мочи господина Навального, имеют сходные структурные характеристики с токсичными химическими веществами, входящими в списки 1.А.14 и 1.A.15», — говорится в отчете.

Также в ОЗХО заявили, что применение химического оружия является предосудительным и полностью противоречащим правовым нормам, установленным международным сообществом.

«Постоянное представительство Германии при ОЗХО попросило Технический секретариат распространить резюме данного отчета среди всех государств-участников Конвенции по химическому оружию и сделать его общедоступным», — добавили в организации.

Ранее Песков заявил, что Кремль не располагает данным докладом ОЗХО. По словам пресс-секретаря президента РФ Владимира Путина, необходимо время, чтобы документ был передан по дипканалам.

Напомним, 1 октября Россия пригласила экспертов ОЗХО для совместного расследования инцидента с Навальным, рассчитывая получить позитивный отклик. От результатов экспертизы, как указали в Германии, будет зависеть, введут ли в Европе новые санкции против России. Если вывод ОЗХО об отравлении совпадет с заключением лабораторий ФРГ, Швеции и Франции, то Европа «примет меры».

ОЗХО, в свою очередь, выразила готовность предоставить российской стороне результаты экспертизы по делу блогера.

Ранее эксперты объясняли, почему Навальный не мог быть отравлен боевым «Новичком». Так, разработчик токсина Леонид Ринк пояснил, что симптомы у политика не соответствовали действию этого яда, поскольку если бы применялось данное вещество, смерть Навального наступила бы через десять минут.

Федеральное агентство новостей (ФАН) также писало о том, что Навальный стал заложником положения и может рассчитывать на два сценария развития событий: или вернуться в Россию под патронажем ЦРУ или остаться на «пенсии» от Госдепа в США или Европе.