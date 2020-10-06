Американцы не ждут ничего хорошего от выборов президента США

Эти президентские выборы могут стать уникальными в истории Соединенных Штатов не только из-за рекордно преклонного возраста кандидатов, но и потому, что практически никто из избирателей, вне зависимости от их политических предпочтений, не ждет ничего хорошего от результатов грядущего голосования. Подробнее — в материале ФАН.

Причины

Причин такого пессимизма несколько, но в подавляющем большинстве американцы считают, что при любом исходе выборов их жизнь не улучшится. С одной стороны, они видят причину этого в том, что истеблишмент упорно не желает дать президенту США Дональду Трампу хотя бы шанс реализовать все свои инициативы. С другой стороны, любой здравомыслящий американский гражданин понимает, что Джо Байден не предлагает никаких путей выхода из сложившейся ситуации. Единственное, что он может членораздельно произнести, так это то, что он однозначно не согласен с Трампом.

Так или иначе кто-то из американцев закупает боеприпасы и держит наготове свое оружие, кто-то думает об оформлении двойного гражданства и эмиграции в Европу или Канаду. В любом случае ни те, ни другие не испытывают оптимизма по поводу своего будущего.

Не признание результатов выборов

Общее подавленное состояние американцев усиливает не только грядущая неопределенность, но и продолжающийся экономический кризис. При этом почти все экономически активные американцы уверены в том, что причиной экономических трудностей, с которыми они сталкиваются, являются, главным образом, ограничительные меры. Которые, по их мнению, правительство использует не столько для борьбы с эпидемией, сколько для управления обществом.

Однако больше, чем экономические трудности, пессимизм американцев вызывает практически гарантированное наличие фальсификаций и манипуляций с голосами избирателей на грядущих выборах. Кто-то уверен, что из-за коронавируса мало кто пойдет голосовать и выборы будут не легитимными. Другие уверены, что «почтовое голосование» станет удобным способом для массовых вбросов и прочих нарушений голосования. Более того, практически все уверены в том, что проигравшая сторона не признает результаты выборов.

Не стоит забывать и о том, что в 2020 году американцы продемонстрировали рекордно низкий уровень доверия к органам государственного управления (особенно на федеральном уровне). Это очень тревожный признак для страны, граждане которой не привыкли сомневаться ни в правильности своей политической системы, ни в справедливости международных действий своей страны, ни в собственной исключительности.