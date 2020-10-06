Тина Канделаки показала, как выглядела 10 лет назад

Москва, 6 октября. Популярная российская телеведущая Тина Канделаки в десятую годовщину создания Instagram поделилась с подписчиками своей фотографией, которая стала первой опубликованной в социальной сети. Знаменитость отметила, что сегодня уже невозможно представить нашу жизнь без этой соцсети.

Стоит отметить, что сегодня социальная сеть Instagram отмечает юбилей. Ровно 10 лет назад через специальное мобильное приложение была загружена первая фотография. За это время сервис для многих стал целым миром, где они не только обмениваются впечатлениями, но и успешно ведут бизнес.

Канделаки решила отметить этот день публикацией снимка, с которого начиналось ее знакомство с Instagram. Она показала, как выглядела 10 лет назад. На фото телезвезда сидит в кресле, облаченная в черное кружевное платье.

«Здесь я на съемках одного популярного в то время бренда и +6-7 кг. Зато с длинными волосами», — отметила Канделаки.

По ее словам, тогда фото собрало порядка 700 «лайков». Ведущей стало интересно, сколько одобрительных отзывов публикация соберет спустя 10 лет. В посте к фото Канделаки предложила пользователям вспомнить, когда они начали пользоваться этой соцсетью, а также насколько важной она для них является сегодня.

Ранее Тина Канделаки опубликовала весьма спорное видео, в котором сравнила себя с голливудской знаменитостью. Однако подписчиков стремление знаменитости походить на Пенелопу Крус совсем не вдохновило.