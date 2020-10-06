В Москве будут штрафовать не отчитывающиеся об удаленке компании

Москва, 6 октября. Московские компании и предприятия будут обязаны информировать власти столицы о переводе сотрудников на дистанционный режим работы. Об этом в своем блоге написал мэр Москвы Сергей Собянин.

«Все предприятия и организации города обязаны еженедельно информировать правительство Москвы о переводе не менее 30% сотрудников в дистанционный режим работы», — отметил мэр.

Он также добавил, что отказ или неполное предоставление данных будет наказываться штрафом или приостановкой деятельности предприятия.

Стоит отметить, что в последние дни в столице ежесуточно фиксируется более двух тысяч новых случаев коронавирусной инфекции. С 5 октября столичные работодатели перевели на удаленной режим работы 30% сотрудников.