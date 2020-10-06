Путин поручил разобраться с индексацией пенсий работающим пенсионерам

Москва, 6 октября. Президент РФ Владимир Путин поручил изучить вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам. Об этом лидер «Справедливой России» Сергей Миронов сообщил ТАСС по итогам встречи главы государства с руководителями фракций Госдумы.

«Он знает эту проблему и дал поручение правительству подготовить предложения», — сказал парламентарий.

По словам Миронова, в ходе встречи он обратил внимание на то, что в принятой поправке к Конституции об обязательной индексации пенсий нет разделения на работающих и неработающих пенсионеров.

«Мне понравилась реакция президента на наше предложение по обязательной индексации пенсий работающим пенсионерам», — добавил он.

Напомним, в России индексация пенсий по основному закону страны должна проводиться не реже одного раза в год в порядке. Но в Конституции нет уточнения, распространяется ли это правило на работающих пенсионеров. У них пенсии не индексировались с начала 2016 года.