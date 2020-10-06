В Кремле рассчитывают на стабилизацию ситуации в Белоруссии без посредников

Москва, 6 октября. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Москва надеется на урегулирование ситуации в Белоруссии без помощи посредников, пишет ТАСС.

Поводом для заявления Пескова стало ранее сделанное заявление гражданки Белоруссии Светланы Тихановской. Экс-кандидат в президенты республики выразила свое согласие на то, чтобы российский лидер в роли посредника принял участие в стабилизации ситуации.

Он отметил, что легитимная власть республики не ищет посредников и не нуждается в них.

Напомним, что ситуация в Белоруссии осложнилась после президентских выборов 9 августа. По данным ЦИК, победу одержал Александр Лукашенко, набрав более 80% голосов. Основной соперник Тихановская не смогла получить и 11%. Несогласные с подсчетом голосов неоднократно устраивали несанкционированные акции протеста. На ряде заводов стали бастовать сотрудники.