В Кремле оценили возможность телефонного разговора Путина и Трампа

Москва, 6 октября. Президент России Владимир Пути не планирует проводить телефонные переговоры с главой Белого дома Дональдом Трампом. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Нет, с Трампом пока не планируется», — сказал Песков, отвечая на вопрос о возможных телефонных переговоров российского лидера с президентом США.

Песков также напомнил, что 7 октября Владимир Путин отметит день рождения. По его словам, в день рождения глава государства планирует провести более 10 международных телефонных разговоров.