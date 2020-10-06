Юрист объяснил, грозит ли звезде «Холостяка» уголовное наказание за ДТП

В Уголовном кодексе РФ дорожные штрафы не представляются отягчающим фактором, а значит не должны повлиять на дело финалистки шоу «Холостяк» Виктории Коротковой, которая сбила насмерть мужчину. Подробнее о том, что грозит Коротковой — в материале ФАН.

5 октября Виктория Короткова ехала за рулем Mercedes Gelandewagen по Кутузовскому проспекту. В это время мужчина перебегал дорогу в неположенном месте. Короткова сбила нарушителя, после чего тело мужчины отбросило на соседнюю полосу, где по нему проехал Jaguar. От полученных травм мужчина скончался.

Согласно предварительной информации, звезда «Холостяка» была трезва. При этом она ехала за рулем автомобиля, который принадлежит мужчине с тремя неоплаченными штрафами. Поэтому сразу же возникает вопрос: является ли наличие штрафов усугубляющим фактором?

Отягчающее обстоятельство

Как отметила адвокат и общественный деятель Элеонора Абеле, если бы эти штрафы были у владельца автомобиля, это была бы иная история. И водитель бы отвечал исключительно по данной ситуации.

«Если опираться на наличие штрафов, которые на счете непосредственно водителя, насмерть сбившего пешехода (якобы 60 и более штрафных санкций), соответственно, это в некотором смысле будет отягчающим обстоятельством в виде характеристики самого человека для внутреннего убеждения суда. Однако это не влияет на какое-либо решение, если оно вообще будет», — пояснила Абеле.

Если вдруг выяснится, что ДТП произошло по вине водителя — увеличить срок наличием штрафов нельзя. Причина в том, что в уголовном кодексе дорожные штрафы не представляются отягчающим фактором, добавила адвокат.

Типы ответственности

Адвокат Юлия Кузнецова пояснила, что наезд на пешехода — это дорожно-транспортное происшествие, в котором водитель транспортного средства (ТС) допустил наезд на человека, или же сам потерпевший стал виновником происшествия. За такое деяние предусмотрены следующие типы ответственности: гражданская, административная, уголовная.

По ее словам, гражданскую ответственность вне зависимости от вины несет водитель ТС, поскольку в силу положений ст. 1079 ГК РФ: граждане, являющиеся владельцами, обязаны возместить вред, причиненный данным ТС. ТС признается источником повышенной опасности, в силу этого обязанность возместить вред возложена на владельцев транспорта. Уголовная ответственность может наступить только в том случае, если в действиях водителя будет иметься состав преступления, предусмотренный ст. 264 УК РФ: нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека.

«В данный момент будет проводиться доследственная проверка, по результатам которой сотрудники полиции примут решение: о возбуждении уголовного дела или об отказе в возбуждении уголовного дела. По такой категории дел назначается экспертиза, в ходе которой эксперт отвечает на вопрос: мог водитель предотвратить наезд на пешехода или нет. Если выводы экспертизы покажут, что водитель не мог предотвратить наезд на пешехода, то в действиях водителя состав уголовного наказуемого деяния не будет, в возбуждении уголовного дела будет отказано, и водитель не понесет уголовной ответственности», — пояснила Кузнецова.

По ее словам, решающее значение также будет иметь время суток, освещенность участка дороги, заметил ли водитель пешехода, когда и в какой момент обнаружил пешехода, с какой скоростью водитель управлял в момент наезда на пешехода.

«Но в независимости от того, будет возбуждено уголовное дело или нет, водитель обязан будет возместить моральный вред потерпевшей стороне», — заключила юрист.

Виктория Короткова известна как участница шоу «Холостяк» с певцом Егором Кридом. После нескольких свиданий с ним она подала на развод с бывшим мужем. В течение года девушка 28 раз привлекалась к административной ответственности.