В Кремле рассказали о распорядке Путина в день рождения

Москва, 6 октября. Более десятка телефонных разговоров ожидает президента РФ Владимира Путина в день рождения. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он также добавил, что в графике телефонных разговоров беседа с американским лидером Дональдом Трампом пока не планируется.

«Он [Путин] по-разному встречает этот день, но завтра у него первая половина дня — это больше десятка международных телефонных разговоров, к этому добавьте еще и внутренние дела», — сказал Песков.

А вечером глава государства, вероятнее всего, отметит праздник в кругу родных и друзей, как это «традиционно бывает».

Напомним, Владимир Путин отметит день рождения 7 октября, ему исполнится 68 лет.

Ранее ФАН подготовил инфографику о том, как самый влиятельный в мире человек отмечал свои дни рождения.