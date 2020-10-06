Митинг в Бишкеке «случайно» обернулся захватом власти в республике



Попытку очередного переворота в Киргизской Республике и причины произошедшего обсудили в ходе прямого эфира в пресс-центре Медигруппы «Патриот» и ФАН. За последние 15 лет в этой небольшой республике происходит уже третий государственный переворот. И если первая «Тюльпановая революция» назревала более месяца и сопровождалась большим количеством пострадавших, а также массовыми погромами и грабежами в центре столицы, то нынешний переворот произошел буквально за считанные часы. Митингующие, которые пришли выразить протест по результатам парламентских выборов, в итоге захватили здания парламента и президентской администрации.

Как митинг перерос в захват

Президент Общероссийского Киргизского конгресса Кубанычбек Кожоев объясняет, что у митингующих изначально не было цели захватить административные здания. И уж тем более не предполагалось освобождать находящихся под следствием экс-депутата парламента республики Садыра Жапарова и бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

«Изначально требование было одно — отменить итоги выборов и провести повторное голосование. Но когда собралась большая толпа, то по ходу митинга изменились его цели. К народу на площади присоединились различные группировки, в том числе не касающиеся самих выборов, а также сторонники бывшего президента, — рассказывает Кожоев. — Ведь изначально таких требований, как освобождение заключенных, не было. Под шумок сделали то, что хотели.»

Кожоев уверен, доверие к государству было подорвано в результате того, что большое количество населения проголосовало по форме №2, то есть люди голосовали не по месту жительства. Именно поэтому оппозиционные партии заподозрили подкуп избирателей.

На вопрос, почему киргизские силовики не предотвратили захват административных зданий и позволили освободить заключенных, эксперт уверенно заявил, что иначе быть не могло.

«Я бы не сказал, что это недоработка силовиков. Это менталитет. Переворот происходит не в первый раз. Их действия — это инстинкт сохранения себя и народа, они не хотят кровопролития. Были предыдущие два переворота, там люди гибли. Они боятся повторения и не хотят этого. Я считаю правильным то, что не открыли огонь», — заключил он.

Чьих рук дело?

Переворот в республике произошел достаточно быстро и безболезненно, что отличает его от обычных цветных революций, которые делаются рукой Запада. Тем не менее сам факт того, что митинг за сутки трансформировался в захват власти, вызывает подозрение на стороннее вмешательство в дела республики. Руководитель проекта «Россия — Евразия» Михаил Чернов видит в происходящем три основные причины: недовольство народа, слабая власть и участие третьей стороны.

«Ни для кого не секрет, что в Киргизской Республике за последние годы сложилась особая политическая система, которая характеризуется высоким уровнем демократизма и высоким уровнем влияния кланов. Сейчас, чтобы опрокинуть власть, оказалось достаточно несколько часов и несколько тысяч человек», — отметил Чернов. — Республика бедная, народ недоволен властью, он видит уровень коррупции и клановость элит. Население не доверяет слабым государственным институтам, а силовики просто умыли руки.»

Чернов уверен, что Киргизия — это не единственная страна на постсоветском пространстве, которая стала жертвой западных политтехнологов. Ведь в свое время американцы долго работали в Средней Азии, тогда были подготовлены процессы, которые развиваются сейчас. Эксперт считает, что одной Киргизией события не ограничатся — это подготовка отдельных сценариев и элементов развития событий, которые хотят провести на территории России. С ним согласен и депутат Госдумы, член комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям Ирек Зиннуров. Он убежден, что в стране происходит настоящий «майдан» и западные политики эту ситуацию будут использовать.

«Конкретно не скажу, но мне кажется, без участия иных стран это не происходит. Конечно, задействованы коммерческие организации, которые спонсируются Западом», — заявил Зиннуров.

Однако, Кубанычбек Кожоев объяснил, что одним западным вмешательством нельзя объяснить произошедшее. Конфликт между народом и властью и так назревал достаточно давно. Он склонен считать, что это закономерная реакция на нерешенные социальные проблемы жителей республики, а выборы стали просто триггером. В качестве примера он привел такой показатель, как увеличение количества киргизских трудовых мигрантов в России за последнее десятилетие.

Угрожает ли переворот отношениям с Россией?

Киргизия — одна из немногих стран на постсоветском пространстве, которая всегда поддерживала тесную связь с Россией. На это не могли повлиять предыдущие революции. В стране по-прежнему одним из официальных языков является русский, сохранены русскоязычные школы, а под Бишкеком есть действующая российская авиабаза. Участники дискуссии убеждены, что страны всегда найдут общий язык и сохранят свои добрые отношения.

«Безусловно, у нас есть разные силы, которые представляют интересы разных регионов планеты. Но в целом наш народ и большая часть политиков являются пророссийскими», — пояснил Кубанычбек Кожоев.

Михаил Чернов отметил, что какие-либо прогнозы по этому вопросу давать сейчас преждевременно. Киргизскому народу для начала необходимо легитимно решить вопрос с назначением новых руководителей и, возможно, создать новое государство в союзе с Россией. Он напомнил, что Киргизская Республика — единственная страна на постсоветском пространстве, где вопрос создания нового союзного с Россией государства рассматривался на парламентском уровне, правда, было это в начале 2000-х.