Востоковед Князев объяснил, чем отличаются протесты в Киргизии и Белоруссии

Востоковед Александр Князев в интервью ФАН рассказал о причинах очередного обострения ситуации в Киргизии и объяснил, чем киргизские протесты отличаются от событий в Белоруссии. Ранее член Центральной избирательной комиссии Киргизии Гульнара Джурабаева сообщила в Facebook, что итоги парламентских выборов, состоявшихся в республике 4 октября, аннулированы. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что в ночь на 6 октября в стране была предпринята попытка государственного переворота. Протестующие, требовавшие отмены итогов выборов, захватили здание парламента, а также освободили из СИЗО арестованного за коррупцию бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева и его соратников. В ходе беспорядков были жертвы. Вечером во вторник стало известно, что новым премьером Киргизии назначен освобожденный в ходе протестов из тюрьмы экс-депутат Садыр Жапаров, ранее приговоренный к 11,5 года заключения.

Что происходит в этой стране, читателям ФАН помогает разобраться ведущий российский специалист по Киргизии, востоковед, писатель, кинодокументалист, доктор исторических наук, действительный член Русского географического общества Александр Князев.

Война Севера и Юга

— Традиционный вопрос: что сегодня происходит в Киргизии?

— Киргизия — это страна, состоящая из родоплеменных, связанных с бизнесом и участием во власти кланов. Это клановая страна. Самое просто деление на кланы — это север и юг Киргизии — северный и южный кланы. У власти сегодня находится «южный» президент. Судя по первым итогам выборов, в парламент проходили две борющиеся между собой основные партии, которые принадлежат южным кланам, и еще две или три партии, которые могли бы претендовать на места в парламенте, — тоже южные. Так что северные кланы оказывались не у дел.

Поэтому весь этот протест — это попытка северных кланов (а в беспорядках в основном участвуют именно их представители) взять некий реванш и утвердить свое присутствие во власти. Делается все это привычными, традиционными для Киргизии средствами — путем антиконституционного государственного переворота. То, что мы сегодня наблюдаем, это, как минимум, третья попытка такого рода.

— Можно ли попытку переворота считать в значительной степени удачной, ведь результаты выборов аннулированы?

— Видимо, теперь это будет предметом торга. Судя по тому, как там все происходит, выступления не были спонтанными. Все это было продуманным и организованным.

По моему личному убеждению, на протяжении всей истории Киргизии, начиная с создания Киргизской автономной области [с 1924 по 1926 годы в составе РСФСР], потом Автономной республики [Киргизская АССР с 1926 по 1936 в составе РСФСР], потом Союзной республики [Киргизская ССР в составе СССР] и позже — северные кланы все-таки всегда были сильнее южных. Северяне в большей степени государственники, они политически организованнее, нежели южане.

— Какое развитие событий в ближайшее время кажется вам наиболее вероятным?

— Ситуация в первую очередь зависит от президента Жээнбекова, от его способности пойти на компромисс, уступить, не применять при новых выборах административный ресурс и тому подобное. Я лично сомневаюсь, что это произойдет, но, если это все-таки случится, возможен какой-то компромисс — новые выборы и более сбалансированная политическая система. Однако я очень сомневаюсь, что они (представители южных кланов) на это способны.

Думаю, сейчас люди, стоящие во главе нынешнего протеста, войдут в некое временное правительство. Внешние партнеры Киргизии, включая Россию, будут вынуждены это правительство рано или поздно признать, потому что с кем-то все равно там нужно поддерживать отношения. Будет так же, как уже бывало в новейшей истории Киргизии: признают новое руководство, оно будет временным, потом какие-то выборы, может быть, очередные изменения в конституции.

То есть все это нормальный хаос, который был запущен 15 лет назад свержением первого президента Киргизии Аскара Акаева. Но тогда там был очень сильный американский след. Однако в нынешних событиях я не вижу никакого внешнего участия. В Киргизии просто создан механизм самовоспроизводства этого хаоса. Многочисленные партии, разнообразные НКО — все это уже работает изнутри.

Белоруссия и Киргизия: общего меньше, чем кажется

— Трудно сравнивать Киргизию с Белоруссией, но нельзя не отметить, что выборы на постсоветском пространстве в очередной раз стали фактором нестабильности. Насколько нынешний виток хаоса в Киргизии связан с выборами, и можно ли тут проводить параллели с Белоруссией?

— Думаю, здесь нет основы для сравнительного анализа. Слишком разный менталитет, разное общество, разные политические системы. В Белоруссии, видимо, возникла некая усталость общества от единовластия. Белорусы объединились не за что-то, они по большому счету объединились против кого-то.

В Киргизии нынешняя оппозиция тоже объединена против чего-то или против кого-то. Но основа протеста другая. Белоруссия не клановое, не родоплеменное общество. А Киргизия за постсоветский период очень серьезно архаизировалась. Она скатилась к состоянию, в котором киргизский этнос, условно говоря, находился до Октябрьской революции 1917 года. Так что там противосияние немножко другого характера. А сама избирательная система не имеет особого значения.

— Могли ли выборы в Киргизии стать катализатором протестов, причины которых глубже?

— В Белоруссии это, возможно, и был катализатор, а выборы в Киргизии — это просто повод. Если бы этих выборов не было, их нужно было придумать. Потому что в Киргизии разбалансированная политическая система, в которой представлены только южане и нет северян, притом что у северных кланов, как я уже говорил, потенциал посильнее. Рано или поздно повод бы возник.

Фактор Атамбаева

— Как вам кажется, освобожденный из тюрьмы бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев может снова вступить в борьбу за власть?

— Думаю, нет. Если говорить о бывшем президенте Атамбаеве, то, когда он занимал президентский пост, общество его, честно говоря, просто терпело, потому что не хотело революционных потрясений. Поэтому он досидел до конца срока.

Атамбаев не имеет в Киргизии мощной поддержки. Да, у него есть своя группа поддержки, которая поучаствовала в протестах и на протестной волне добилась его освобождения. Но это не значит, что Атамбаев может быть лидером чего-либо. Потому что в том конгломерате разных движений и организаций, которые сегодня являются в Киргизии протестной суммой, сторонники Атамбаева — это просто маленькая часть, использовавшая момент. А для большинства тех, кто сегодня протестует против Жээнбекова, для них для всех Атамбаев чужой и ненужный.

Выждать — лучшее решение

— Исходя из ваших знаний и опыта, какую стратегию поведения вы бы посоветовали руководству России в отношении Киргизии?

— Я бы предложил взять паузу и посмотреть. Пусть они сами разбираются, это сугубо внутреннее дело Киргизии, в происходящих там событиях я не вижу каких-либо внешних следов. Так что пусть они сами разберутся, и кто де-факто станет властью и будет придумывать способы своей легитимизации, с тем потом и стоит иметь дело.

Справка ФАН

Согласно предварительным результатам выборов в Киргизии, в местный парламент прошли четыре партии: две «южные» проправительственные — «Единство» (24,52%) и «Родной Кыргызстан» (23,89%) и две центристские — «Кыргызстан» (8,73%) и «Единый Кыргызстан» (7,11%). Все остальные партии не смогли преодолеть семипроцентный барьер для прохождения в парламент. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков призвал ЦИК расследовать возможные нарушения на парламентских выборах и при необходимости аннулировать их итоги.

Первый президент Киргизии Аскар Акаев фактически возглавлял страну с 27 октября 1990 года по 11 апреля 2005 года. Период его правления оценивается двояко: с одной стороны, как эпоха относительной политической стабильности, с другой — его правление привело страну к острому общественно-политическому кризису. Акаев был свергнут в ходе так называемой Тюльпановой революции в марте-апреле 2005 года, после чего с помощью спецслужб бежал в Россию. Несмотря на требования киргизских властей, РФ отказалась выдать Акаева. Экс-президент Киргизии живет в Москве, будучи крупным ученым, занимается научной деятельностью.