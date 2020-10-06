Москва, 6 октября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ожидают прояснения ситуации с загрязнением у берегов Камчатки к концу недели, передает ТАСС.

«Есть четкая установка выяснить, что там произошло. Будем ожидать, что до конца этой недели что-то прояснится», — сказал Песков.

Ранее местные жители сообщили об изменении цвета воды на Халактырском пляже в Камчатском крае. Кроме того, на берег Халактырского пляжа выбросило множество мертвой рыбы, осьминогов, крабов и других морских животных. Позднее мертвые морские обитатели были найдены еще на трех пляжах в акватории Авачинского залива. В настоящее время специалисты пытаются установить причины произошедшего.