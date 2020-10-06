Песков прокомментировал возможность отмены санкций против Украины

Москва, 6 октября. Россия вряд ли сможет позитивно отреагировать на просьбу отменить контрсанкции в отношении Украины в одностороннем порядке. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Вряд ли российское руководство может в одностороннем порядке отреагировать позитивно», — сказал представитель Кремля, комментируя возможность отмены санкций против Украины.

Песков напомнил, что не Россия была инициатором «такого санкционного обмена». При этом пресс-секретарь президента добавил, что подобные ограничения противоречат интересам бизнеса и предприятий двух стран.

Напомним, председатель политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук попросил российского президента Владимира Путина оказать содействие в снятии санкций против Украины. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что Москва изучит возможность частичной отмены контрсанкций против Киева.