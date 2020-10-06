Путин заявил, что почти все руководство Минобороны РФ привилось от COVID-19

Москва, 6 октября. Президент России Владимир Путин сообщил, что большая часть руководства Минобороны РФ уже прошла вакцинацию от коронавирусной инфекции.

Стоит отметить, что разработанная центром имени Гамалеи отечественная вакцина от коронавируса проходит третий этап испытаний, в которых принимают участие и высокопоставленные лица.

Президент РФ Владимир Путин в беседе с главой политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктором Медведчуком рассказал, что в его окружении несколько десятков человек уже сделали прививку.

Вакцинацию прошел почти весь руководящий состав оборонного ведомства страны, в том числе Сергей Шойгу, который сделал прививку еще 6 сентября.

Путин также допустил возможность поставок российской вакцины на Украину. Этот вопрос необходимо обсудить с украинскими специалистами, а также предварительно получить запрос со стороны Киева, уверен президент.