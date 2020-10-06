В Кремле назвали деградирующей ситуацию в Нагорном Карабахе

Москва, 6 октября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что продолжающееся вооруженное противостояние в Нагорном Карабахе свидетельствует о том, что ситуация деградирует, передает ТАСС.

Он напомнил, что ранее лидеры России, Франции и США сделали совместное заявление по Нагорному Карабаху. Позднее последовало аналогичное заявление глав внешнеполитических ведомств стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Однако ситуация в зоне карабахского конфликта остается напряженной.

«Пока ситуация деградирует, продолжают гибнуть люди, что является абсолютно неприемлемым», — пояснил он.

1 октября президенты России, США и Франции призвали немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе. 5 октября главы МИД РФ, США и Франции выступили с совместным заявлением, в котором содержался призыв о необходимости немедленного прекращения огня в Карабахе.

Напомним, 27 сентября в Нагорном Карабахе вспыхнуло вооруженное противостояние между армянскими и азербайджанскими военными. Позднее в Армении и Азербайджане было введено военное положение и объявлена мобилизация.