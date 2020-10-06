Кремль не располагает данными ОЗХО по Навальному

Москва 6 октября. Кремль на данный момент не располагает информацией об отчете ОЗХО, который подтверждает наличие отравляющих веществ в крови Алексея Навального. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он добавил, что необходимо время, чтобы отчет был передан российской стороне по дипканалам.

«По всей видимости, там будет вся информация, которая необходима», — резюмировал Песков.

Ранее эксперты Организации по запрещению химического оружия пришли к выводу, что российский оппозиционер Алексей Навальный якобы был отравлен нервно-паралитическим веществом «Новичок». Эти данные они передали Германии.