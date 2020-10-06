В Кремле не считают, что вокруг России сжимается кольцо

Москва, 6 октября. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков озвучил позицию Кремля касательно протестов после выборов в странах СНГ. Он подчеркнул, что Москва не считает, будто бы вокруг РФ «сжимается кольцо». В то же время Кремль обращает внимание на возрастание уровня конфликтного потенциала в мире, пишет РИА Новости.

Песков отметил, что на планете сейчас отчетливо проявляется тенденция к конфликтности. Разумеется, в стране с сожалением отмечают рост напряженности в Белоруссии, Армении, Азербайджане и Киргизии. Однако нет поводов говорить о «сжимающемся кольце» вокруг России.

Пресс-секретарь добавил, что стабильность и мир в соседних государствах отвечают интересам Москвы.