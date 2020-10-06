В Кремле высказались о событиях в Киргизии

Москва, 6 октября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал события, происходящие в Киргизии. Представитель Кремля отметил, что урегулирование ситуации в стране является вопросом внутриполитического диалога граждан.

«Обеспокоены происходящим, надеемся, что все силы будут оставаться в конституционном поле и смогут найти решение», — заявил представитель Кремля.

У Пескова поинтересовались, готова ли Москва оказать поддержку бывшему руководителю Киргизии Алмазбеку Атамбаеву. Пресс-секретарь президента обратил внимание на то, что президентом страны является Сооронбай Жээнбеков.

«А все остальное — вопрос внутреннего диалога киргизов, именно они должны урегулировать эту ситуацию», — подчеркнул Дмитрий Песков.

Напомним, в Киргизии 4 октября состоялись парламентские выборы, после которых в республике начались массовые протесты.