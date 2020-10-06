Слепой блогер из Подмосковья покорил Эльбрус и прыгнул с канатом

Москва, 6 октября. Незрячий блогер из Подмосковья покорил Эльбрус и прыгнул с канатом в Сочи, передает канал «360».

В Сочи Иван Ерхов прыгнул в пропасть глубиной в 207 метров. По его словам, во время прыжка стирается время и пространство, а также происходит сильный выброс адреналина.

Также блогер рассказал о покорении Эльбруса. К нему Иван готовился два года — сначала тренировался дома, а потом на горной местности. Перед восхождением мужчина пробыл у подножия несколько дней. Все это время его сопровождали друзья.

Проблемы со зрением у мужчины начались в 19 лет. К 25 годам Иван ослеп, но не отчаялся и стал вести свой видеоблог.

«Если говорить честно, то мечта у меня одна — увидеть своих детей, близких. А остальное — это, скорее, просто цели и желания, которые я хотел давно осуществить. И теперь планомерно это делаю», — признался Ерхов.

Сейчас Иван восстанавливает здоровье в Крыму и создает фильм про покорение Эльбруса.

Ранее журналист и видеоблогер Юрий Дудь похвалился своим модным маникюром. Дудь опубликовал несколько снимков в Instagram, по которым видно, что на каждом ногте блогера нанесена определенная буква. Вместе они складываются в фразу «punk rock». Моду на рисунки и надписи на ногтях у мужчин ввели менее года назад зарубежные рэперы.