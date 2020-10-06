В Госдуме предложили обязать иностранные компании иметь офисы в России

Москва, 6 октября. Иностранные компании, которые зарабатывают в России, должны иметь свои представительские офисы. Об этом заявил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин, передает ФАН.

«В ближайшее время мы должны сформулировать законодательную норму о том, что иностранные компании, которые зарабатывают деньги в России, должны в обязательном порядке иметь локальные офисы. Кроме того, следует прописать момент локализации персональных данных», — сказал он на круглом столе в Совете Федерации.

По мнению парламентария, без такого закона в России будет оставаться дыра, которой обязательно воспользуются большие и малые международные IT-концерны. Он убежден, что проблема носит системный характер.

«Совокупная ежемесячная аудитория шести самых популярных социальный сетей в России составляет 320 млн человек на конец лета 2020 года. Это в два с лишним раза больше, чем население России. Цифра говорит о том, что любые меры в отношении соцсетей коснутся всех граждан нашей страны», — добавил Антон Горелкин.

Он отметил, что большинство мировых IT-гигантов спокойно зарегистрировали представительства в России и ведут нормальный честный бизнес. При этом, по словам депутата, закон с таким требованием принимался в доинтернетную эпоху.

«И там не прописан вариант, когда компания продает свои услуги в стране только онлайн, получая платежи от местных контрагентов на зарубежные счета. По духу и логике закона этот вариант тоже требует открыть представительство», — добавил он.

По мнению депутата, только при выполнении этих базовых условий зарубежные социальные сети могут спокойно существовать и зарабатывать в России.