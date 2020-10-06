Павел Пожигайло: Бабушек и дедушек нужно уравнять в правах с родителями

В Госдуму на рассмотрение внесен законопроект «О внесении изменений в Семейный кодекс Российской Федерации и федеральный закон «Об опеке и попечительстве».

С инициативой по установлению гарантий права ближайших родственников несовершеннолетних детей — в первую очередь бабушек и дедушек — на их участие в воспитании выступила заместитель главы комитета палаты по контролю и регламенту Наталья Костенко.

Вопрос о поправках в Семейный кодекс встал после принятия поправок в Конституцию. В девяностые и в нулевые годы Россия все-таки жила с некой концепцией и ориентацией на ювенальную юстицию. Ювенальная юстиция правила бал — и все, что вводилось тогда — уполномоченный по правам ребенка, органы опеки, попечительства — все это были элементы западной ювенальной юстиции.

Смысл ее простой — под видом защиты чиновники фактически разлучали детей с родителями. Родителей обкладывали набором условностей, которые те должны были выполнять в отношении детей, а органы опеки и попечительства надзирали за этим процессом. Если эти условия не выполнялись, то детей отбирали.

Принцип «ювеналки», призванный обеспечить полные права ребенка, на деле фактически разрушал семьи. Возникали большие деструкции, и, как следствие, в результате на Западе сейчас коэффициент рождаемости 1.0.

В России с поправками в Конституцию на первое место вышли наши традиционные семейные ценности. Закон, который внесла Костенко, мы ждали очень долго. На самом деле, многие семейные организации на протяжении последних 20 лет боролись за то, чтобы не забирать ребенка из семьи при первой же возможности, а сделать все, чтобы малыш остался с мамой и папой.

По действующему законодательству получается, что главная цель органов опеки — забрать ребенка из неблагополучной семьи и перенаправить его в благополучную. Все семьи — родная, семья на усыновление или патронатная — по закону были равны. Получается, с точки зрения закона без разницы, находится ребенок у родных мамы с папой или в приемной семье.

В ситуации, когда мать и отец по каким-то причинам действительно нуждаются во временном ограничении родительских прав, то переместить ребенка надо к бабушке с дедушкой, если они есть, к дяде и тете, к старшим братьям и сестрам. По крайней мере, у ребенка не будет стресса, потери родной семьи.

А так как в законе бабушки и дедушки и другие ближайшие родственники были абсолютно уравнены в правах с чужими людьми, то это фактически было невозможно. Сейчас этот закон создает преимущества, он практически уравнивает в правах родителей второй очереди — бабушек, дедушек, старших братьев и сестер с родителями. Теперь нельзя будет просто отобрать ребенка и перевести в чужую семью.

Это на 70% сократит количество детей, которых отдают в чужие семьи. Потому что на практике всегда найдется какой-то родной человек, который возьмет ребенка.

Есть и второй очень важный момент — это бытовые вещи. Например, у меня восемь детей, и всегда кто-то болеет. Ребенка нужно везти в больницу, и если он несовершеннолетний, то кто-то из родителей должен обязательно поехать с ним. А если родители работают, то братья и сестры, бабушки и дедушки находиться с ним практически не могут — нужно согласие родителей.

Так как это первое чтение, в законопроект еще будут вноситься поправки. Но пока говорится о том, что у ближайших родственников ребенка должно быть абсолютное право выполнять все действия вместо родителей — например, отвести в детский сад, в школу, поехать вместе с ребенком в больницу.

Кроме того, встал и вопрос о сопровождении на отдых. Потому что многие бабушки и дедушки еще вполне молодые, свободные, и могли бы поехать с детьми куда-то отдыхать. И раньше это тоже требовало разных доверенностей, медицинских справок. Если же закон примут — родственникам будет достаточно предъявить свидетельство о рождении.